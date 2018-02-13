Askeri araçla minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Yalangoz mevkiinde askeri zırhlı araçla minibüs çarpıştı. Ölü ve yaralılar.

Güncellenme 13 Şubat 2018 20:54

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü

Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, park halindeki askeri tıra çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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