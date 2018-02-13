Askeri araçla minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Yalangoz mevkiinde askeri zırhlı araçla minibüs çarpıştı. Ölü ve yaralılar.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü
Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, park halindeki askeri tıra çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.