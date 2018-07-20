Askere gitme arefesinde olanlar bedelliden yaralanacak mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, askerlik için başvuranların ve sülüsleri gelenlerin bedelliden yararlanıp yararlanamayacakları tartışmalarına açıklık getirdi.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 17:14

Bedelli askerlik yasasının geçmesinin ardından, bu yasa çıkmadan önce zorunlu askerlik görevine başlamak için 'sülüs' denilen belgelerini alanların da bedelli yapıp yapamayacakları merak konusu oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, askerlik şubesinden sülüslerini alan ancak henüz kışlaya teslim olmayanların da bedelli askerlik uygulamasından faydalanabileceklerini açıkladı.

Kimler bedelliden yararlanacak?

Muş, askerlik evraklarını alan ve kışladan içeri girmeyenlerin de bundan faydalanabileceğini, gidip birliğine kaydolup, fiziki olarak başlamayanların da bedelliden faydalanabileceğini, kışladan ayağını içeri atmayanların bu bedelli düzenlemesinden istifade edebileceğini söyledi.

28 günlük eğitim nasıl olacak?

28 günlük temel eğitiminin nasıl olacağını Milli Savunma Bakanlığı'na bıraktıklarını belirten Muş, belli celplerin açılacağını, belli planlamaların yapılacağını, bu planlamaya göre celplerin açılacağını, burada öğrencilerin taleplerinin alınabileceğini, silahlı kuvvetlerin bu talepleri planlamasına dahil edip öğrencilerin de mağdur olmayacağı bir yol bulunmaya çalışılacağını, bu konuda hassasiyeti gözeterek planlama yapacaklarını, maksadın burada bir sorunu çözmek olduğunu, onların da öğrencilerin taleplerini alıp planlamada dahil edeceklerini, taleplerin karşılanacağını ümit ettiklerini belirtti.

Eğitimi Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek

Muş, "Burada geçmiş dönemlerde kısa dönemlerle alakalı verilen bir temel askerlik eğitimi söz konusu. Hem savunma anlamında hem teorik eğitim verilmesi söz konusu. İhtiyaçların belirlenmesi Milli Savunma Bakanlığı'na ait. Ama 1999'daki ders programında hem askeri eğitim hem teorik eğitim verildi. Bakanlık belirleyecektir" dedi.

Askerliği kaldırmak söz konusu mu?

Şu andan itibaren kendi tekliflerinin geçerli olduğunu belirten Muş, bunun dışında askerliği kaldıralım bu hiç olmasın gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını, bu teklifi kabul edecek olanın TBMM Genel Kurulu olduğunu, yasalar üzerinde her zaman değişiklik yapılabileceğini, ama kendi getirdikleri teklifte böyle bir şey olmadığını söyledi.

Üç aylık sürede alınacaklar

Muş, yasa teklifinin yürürlüğe girdikten sonra 3 ay müracaatların alınacağını, bunların alınmasından sonra, sayının önemli olduğunu, gelecek olan sayının bilinmemesi nedeni ile Milli Savunma Bakanlığı'nın planlamasını ön göremediklerini, belki birden fazla celp açılabileceğini, asker alımlarının peyderpey olabileceğini, detayların gelecek olan talebe göre belirleneceğini söyledi.