Asker, İmamoğlu'nun ziyaretinden rahatsız oldu!

Askeri kaynakların yaptığı açıklamada, Anıtkabir'e ziyaret yapan Ekrem İmamoğlu için "Yönergeye uygun yapılmadı, rahatsızlık yarattı" denildi.

Güncellenme 04 Nisan 2019 17:21

Askeri kaynaklar Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Yönergeye uygun yapılmadı, rahatsızlık yarattı" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti tartışmalarına askeri kanat da dahil oldu. Anadolu Ajansı'nın 'Askeri Kaynaklar' başlığıyla servis ettiği son dakika haberinde İmamoğlu'nun tören kurallarına uymadığı kaydedildi.

Habere göre Askeri kaynaklar, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur" değerlendirmesinde bulundu

İmza meselesi

Değerlendirmede İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defterini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla imzalamasının ise kendileriyle ilgili bir konu olmadığı belirtildi.

"Fırsatım Olsa Senenin 365 Günü Giderim"

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyareti ile ilgili "Fırsatım olsa senenin 365 günü Anıtkabir'e giderim. Dua ederim minnet duygularımı dile getiririm. Gitmeden de ederim. Onun silah arkadaşı olan dedemi anarım. Anıtkabir'e gitmek sağa sola gitmek değildir memlekete olan özendir giderim yine de giderim. Anıtkabir'de ziyaretimin sonrasındaki yazdığım metin bence beni eleştirenler tarafından okunması gereken güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. Benim imzamı eleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu, sonuçlar resmileşmeden yaptığı Anıtkabir ziyaretinde defteri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imzalamıştı.