Aşırı yağış heyelana neden oldu!

Beyoğlu'nda aşırı yağışlar nedeni ile 4 katlı bina çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 12:05

Beyoğlu'nda aşırı yağışlar nedeni ile 4 katlı bina çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan konu ile ilgili "Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

Demircan, "Sütlüce mahallesindeyiz. Bu tehlike inşaatı devam eden bir yapının üzerinde. Ruhsatı iskanı olmayan bir bina. İstinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşanıyor. Şu anda gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Hayati bir tehlike söz konusu değil. Binanın çökme tehlikesi var. Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Yapabileceğimiz tüm tedbirleri almış bulunuyoruz" dedi.