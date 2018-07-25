Aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul’da yoğun yağış sebebi ile metro seferleri durduruldu.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 16:42

İstanbul’da yoğun yağış sebebi ile metro seferleri durduruldu. Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında, saat 15.44 itibariyle Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler yoğun yağış sebebiyle durdu.

Metro İstanbul’dan açıklama

Metro İstanbul’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yoğun hava yağışı nedeniyle Tramvay Hatlarımızda ve M1 Havalimanı-Yenikapı Hattımızda seferlerde gecikmeler yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Olay yerine itfaiye ve iş makinaları sevk edildi

Diğer taraftan şiddetli yağışlar nedeni ile Vatan Caddesi sular altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Fatih Vatan Caddesi'nde Anıt Mezarlığı'nın karşısında bulunan yol sular altında kaldı. Birçok araç sel sularına gömüldü. Vatandaşlar ise araçların üzerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sel sularına gömülen araçları ve mahsur kalan vatandaşları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyor.