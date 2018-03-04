Aşırı yağış duvarı çökertti!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Eyüp'te bulunan bir park duvarının çökmesine neden oldu.

Güncellenme 04 Mart 2018 16:55

Gece saatlerinde başlayan yağmur adeta İstanbul'u esir aldı. Sabah yoğun bir yağmur yağışı ile uyanan halk, sokağa çıkmakta zorlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Eyüp'te bir parkın duvarını çökmesine neden oldu.

Yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da sabahın ilk ışıkları ile etkisini iyice artıran yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji, İstanbul'da bugün il genelinde yer yer kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Duvar araçların üzerine çöktü

Sağanak şekilde yağan yağmur, Eyüp'te bir park duvarının çökmesine neden oldu. İdris Bitlis Parkı’nın istinat duvarı, aşırı yağmurdan dolayı park halindeki araçların üzerine çöktü. İtfaiye ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Duvar çökmesi üzerine toplam 5 araç maddi zarar gördü. 1 aracın ise devrildiği görüldü. Kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediliyor.