Aşırı sağcı parti yine İslam'ı hedef aldı!

Hollanda'nın aşırı sağcı partisi, Hz. Muhammed'i konu alan bir karikatür yarışması düzenleme karar aldı.

Güncellenme 13 Haziran 2018 10:56

Skandal ülke Hollanda İslam dünyasını ayağa kaldıracak bir karara daha imza attı. Göçmen ve İslam karşıtı ana muhalefetteki aşırı sağcı lider Geert Wilders Hz. Muhammed'i konu alan karikatür yarışması düzenleme karar aldı. İslam dünyanın büyük bir tepkiyle karşıladığı rezalet olarak tanımlanan yarışmanın koordinatörü, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) düzenlemek istediği karikatür yarışması ile ilgili herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını da belirtildi.

Resmi kaynaklar haberi doğruladı

BBC'nin haberine göre aşırı sağcı lider Geert Wilders bu haberi Twitter'dan duyurdu. Haber, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü tarafından da doğrulandı.

Güvenlik problemi yok

Konuyla ilgili açıklama yapan NCTV sözcüsü, yarışmanın yapılacağı sergi alanında çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve yarışmanın parlamento binasında kapalı bir bölümde gerçekleştirileceği için, güvenlik açısından risk oluşturmadığını belirtti.

Meclis başkanına suçlama

Siyasi partilere tanınan parlamento binasında yılda bir gün etkinlik düzenleme hakkını, karikatür yarışması için kullanmak için Hollanda Meclis Başkanı Hatice Arib'e başvuran Wilders, başvuruya olumlu karşılık veren Fas kökenli Meclis Başkanı'nın, daha sonra işlemleri gereksiz yere uzattığını öne sürdü.

Wilders, Arib'in Müslüman geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Muhammed'e olan sevgisi, düşünce özgürlüğünden daha fazla" ifadelerini kullandı.

Provokasyon amacı yok

Konuyla ilgili açıklama yapan Wilders, Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasının provokasyon amacıyla değil, düşünce özgürlüğüne vurgu yapmak için düzenlendiğini savundu.

Birinci ve ikinciye para ödülü verilecek

Hollanda'da yapılacak yarışmada, birinci olan karikatürün sahibine 5000 euro, ikinciye 2000 euro ödül verileceği belirtildi. Bahsi geçen para ödülleri ismi açıklanmayan bir bağışçı tarafından verilecek. Ayrıca yarışma herkese açık olacak.

Daha önce Danimarka’da da yapılmıştı

Daha önce Danimarka'da yayımlanan Jyllands-Posten gazetesinin 2005 yılında Hz. Muhammed karikatürleri yayımlaması, dünya çapında protestolara neden olmuştu.