Aşırı kıskançlık can aldı!

Antalya'da aşırı kıskançlı nedeni ile genç koca, karısını boğarak öldürdü.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 16:07

Antalya’da, kıskançlık krizine giren 26 yaşındaki Tolga D., tartıştığı eşi 21 yaşındaki Zübeyde D.’yi boğarak öldürdü. Tolga D.’nin bir ay önce de eşine av tüfeği ile ateş ettiği, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Kıskançlık kavgası çıktı

Olay dün akşam saat 20.30’da Kepez’deki Kültür Mahallesi’nde yaşandı. Üç yaşındaki oğulları bir arkadaşlarına misafir olan Zübeyde ve Tolga D. arasında kıskançlık yüzünden kavga çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Yaşanan tartışma bir anda kavga dönüştü. Tolga D. burada eşini boğarak öldürdü. Ardından gidip, oğlunu alan Tolga D. kaçtı.

Polis ekipleri bölgeye intikal etti

Zübeyde D.’nin cansız bedeni eve gelen arkadaşları tarafından bulundu. Yapılan ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye intikal etti.

Tolga D. gözaltına alındı

Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, genç kadının boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Zübeyde D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, cinayet şüphelisi Tolga D. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kan donduran ifadeler

Tolga D. polise verdiği ifadede, karısını herkesten çok kıskandığını, defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmediğini, aralarında tartışma çıkınca boğup öldürdüğünü söyledi. Tolga D., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilecek.

"Gelinlikle kefen aynı renktir”

Tolga D.’nin yaklaşık bir ay önce eşine av tüfeği ile ateş ettiği, genç kadının saldırıda yara almadığı, şüphelisinin ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Tolga D.'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabında ise "Gelinlikle kefen aynı renktir. Seçtiğin insan sana bir ömür ya cenneti yaşatır ya cehennemi" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü.