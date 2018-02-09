Aşırı ilgi, e-devletin soyağacı uygulamasını askıya aldırdı

Dün soyağacı hizmetini kullanıma açan e-devlet, yaşanan aşırı yoğunluk sebebi ile bu seçeneği askıya aldığını duyurdu.

Güncellenme 09 Şubat 2018 10:48

Dün kullanıma sunan e-devlet'in soyağacı uygulaması aşırı talep nedeni ile askıya alınmak zorunda kaldı. Bu hizmetin askıya alınmasının sebebi ise yoğun talep nedeni ile e-devlet sitesine giriş yapılmaması olarak gösterildi.

Aşırı ilgi sistemi çökertti

Halkı uzun kuyruklardan kurtaran ve birçok işlemi artık devlet dairesine gitmeden yapma kolaylığı sunan e-devlet, dün kullanıma açtığı soyağacı seçeneğini kaldırmak zorunda kaldı. Bu uygulama ile dikkatleri üzerine çeken sistem, yoğun ilgi gördü fakat erişim aşırı ilgi sebebi ile engellendi. Akşam saatlerinde tekrar düzelen e-devlet, bugün sabah saatlerinde bahsi geçen hizmeti askıya aldığını duyurdu. Hizmete ulaşmaya çalışanların karşısına "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısı çıkıyor.