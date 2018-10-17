Aşırı hız, iki çocuk annesini canından etti

Bursa'da aşırı hız nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek üst geçit ayağına çarpan genç kadın hayatını kaybetti.

Güncellenme 17 Ekim 2018 12:42

Bursa’da aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkan bir araç üst geçidin ayağına çarptı. Otomobilin sürücüsü 31 yaşındaki Esra Acar, kazada hayatını kaybetti. Aracın hız ibresinin 180 km’de kalması ise gözlerden kaçmadı.

Dün akşam 17.00’de Bursa-İzmir karayolunun Göçmen konutları mevkiinde meydana gelen kazada, Bursa'dan Karacabey istikametine giden Esra Acar hayatını kaybetti.

Aşırı hız nedeni ile kontrolü kaybetti

Esra Acar’ın sürdüğü 16 KE 912 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine ardından da üst geçidin ayağına çarparak durabildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Esra Acar’ın yaşamını yitirdiğini saptadı. Acar'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

Hız kadranı 180 km’de takılı kaldı

Polis ekipleri tarafından araçta yapılan inceleme sonrası hız kadranının 180 km’de takılı kaldığı belirlendi. Kazayı haber alan ve olay yerine gelen sürücü yakınları ise sinir krizi geçirdi.

İki çocuğu vardı

İki çocuk annesi odluğu belirtilen Acar’ın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrasında ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.