Aşiret düğününde adeta dolar yağdı!

Şanlıurfa'nın en büyük aşiretleri İzol ve Gülel ailelerinin düğününde dolar ve altın yağdı.

Güncellenme 19 Şubat 2018 14:59

Şanlıurfa'nın en büyük aşiretlerinden olan İzol ve Gülel ailelerinin düğünlerinde dolarlar havada uçuştu. Damat, Hasan İzol ve gelin, Handan Gülel'in başından adeta dolar yağdı. Para gösteriden sonra ise takı sırası gelince konuklar altınları takmak için birbirleri ile yarıştı.

Dolarlar havada uçuştu

İzol aşiretinden işadamı Mehmet İzol'un eczacı oğlu Hasan İzol, ve Enver Gülel'in eczacı kızı Handan Gülel dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Lüks bir otelde düzenlenen yaklaşık bin kişinin katıldığı düğünde, gelin ve damadın salona girmesi ile konukların dolarları havaya saçması bir oldu. Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan 1'er dolarlar görevliler tarafından toplandı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi.