Asılsız Halkbank paylaşımı hapis cezası getirdi

ABD'de karara bağlanan Hakan Atilla davasından Halk Bankası'an ceza çıktığını iddia eden İyi Partili ismin cezası belli oldu.

Güncellenme 12 Haziran 2018 09:24

Sosyal medya üzerinden ABD'den Halk Bankası'na para cezası verildiği yönünde paylaşımlar yaparak karalama kampanyası başlatanlarla ilgili 3 yıl hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

3 yıl hapsi istendi

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz ay ABD'de karara bağlanan Hakan Atilla davasında Halkbank'a ceza verildiği iddiası ile ‘itibarın zedelenmesi’ suçundan tutuklanan İyi Parti YİK Üyesi emekli hâkim Kerim Yılmaz hakkında, ‘5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Aykırılık’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 günden 2000 güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Haberler gerçeği yansıtmıyor

Söz konusu olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, bahsi geçen kişinin 24 Mayıs 2018'de Twitter'dan ‘KERİMYILMAZ-@KERMYILMAZ9’ isimli hesabından yaptığı paylaşımın Halkbank’a yönelik gerçeğe aykırı ve manipülatif bulunduğu belirtildi.

Asılsız haber yaydı

Bu kapsamda Halkbank'ın şikayetçi olduğu şahıs, internet ve elektronik bilgi iletişim araçları ile itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek asılsız haber yaydığı kaydedildi.

Tehlike suçu olarak kabul edildi

Bu suretle iddianamede Bankacılık Kanunu kapsamında tehlike suçu olarak kabul edilen, ‘elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi’ suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 günden 2000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.