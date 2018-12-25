Asgari ücret rakamları belli oldu! İşte işçinin yüzünü güldüren fiyat

Bakan Selçuk; asgari ücretin net 2 bin 20 lira olduğunu, evli ve 3 çocuklu olanlar için bu rakamın 2 bin 155 TL olduğunu söyledi.

Güncellenme 25 Aralık 2018 11:50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da uygulanacak asgari ücret zammı konusunda kararını verdi. Buna göre yeni rakamları; yılın son toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Asgari ücret net 2 bin 20 lira olarak açıklandı.

Asgari ücret net 2 bin 20 TL oldu

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli asgari ücretin brüt 2 bin 558 lira olduğunu, net 2 bin 20 TL olarak belirlendiğini belirtti.

Evli ve 3 çocuklu olan için 2 bin 155 TL

Böylece asgari ücretin yüzde 26,05 olarak artırıldığını dile getiren Bakan Selçuk, “Bu rakam bekar çalışanlarımız için geçerli olan rakamdır. Evli ve 3 çocuklu olan için bu rakam 2 bin 155 TL olmuştur. Karar asgari tespit komisyonunun oy birliği ile alınmıştır" dedi.

Yüzde 80'lik kesimi mutlu ettik

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise yapılan zamdan memnun olduğunu belirterek, "Bu ücret kabul edilebilir bir ücret. Asgari ücrette mevcut enflasyonun üzerinde bir artış sağladık, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü tuttuk. Yüzde 80'lik kesimi mutlu ettiğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

“Herkesin yeni yılını kutluyorum"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, "Asgari ücret çalışmalarımız nihayete erdi. Sürdürülebilir her adım ülkemizi bir üst basamağa tırmanması anlamındadır. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması konusunda sorumluluğumuz bulunuyor. Komisyon çalışmalarımıza katılan Bakanımız, işçi temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyümesine yönelik çabalarımıza devam edeceğiz. Herkesin yeni yılını kutluyorum" açıklamasında bulundu.