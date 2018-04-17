ASELSAN'ın yeni geliştirdiği KORHAN göreve hazır!

ASELSAN tarafından geliştirilen KORHAN, muharebe meydanlarında düşmana korku salacak.

Güncellenme 17 Nisan 2018 16:50

ASELSAN yeni teknolojik gelişmelere imza atmaya devam ediyor. Geçe sene İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir dizi yeni ürün tanıtılmıştı. Bu süre zarfında ise bu ürünlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. ASELSAN'ın fuarda en dikkat çeken ürünü olan KORHAN silah kulesi de bu süre zarfında hazır duruma geldi.

Üretim için onay bekleniyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen KORHAN'ın üretimi için ihtiyaç ve tedarik makamlarının kararları bekleniyor.

Muharebe sahasına göre dizayn edildi

Muharebe sahasın ihtiyaçlarının en üst düzey teknolojik olanaklarından yararlanılarak geliştirilen KORHAN, yüksek ateş gücüne sahip, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleriyle donatıldı. KORHAN ayrıca, kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleriyle kullanıcı ve sistem bekasını en üst seviyede sağlayabiliyor.

35 milimetre top kullanılabiliyor

KORHAN ile ana silah olarak yüksek atım hızına sahip 35 milimetre top kullanılabiliyor. Bahsi geçen top, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretiliyor.

Yüzde yüz yerli

Dışa bağımlı olmadan üretilen KORHAN, Türkiye'de üretilen 35 milimetre parçacıklı mühimmatı kullanma kabiliyetine sahip bulunuyor.

ASELSAN tarafından geliştirildi

ASELSAN tarafından geliştirilen otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması sayesinde tehdit tipine uygun mühimmatın seçilerek atılmasına imkan tanıyan sisteme, zırh delici, antipersonel, hava hedeflerine yönelik ya da tahrip edici nitelikteki mühimmatlar harekat ihtiyaçlarına göre yüklenebiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil haberleşme sistemleriyle donatılan KORHAN, aynı zamanda müşterek görev icra edeceği unsurlarla eş güdüm sağlanması için komuta kontrol ağı içinde görev icrasına yönelik tüm yetenekleri barındırıyor.