ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında, çok sayıda ASELSAN ve HAVELSAN çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 14 Aralık 2018 11:23

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, büyük bir kısmı savunma sanayi firmalarında çalışan 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

ASELSAN ve HAVELSAN çalışanlarına gözaltı

Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre örgütün içinde, "mahrem imam/abi" konumunda olan kişilerle ankesörlü veya sabit hatlarla haberleştikleri, örgütün gizli GSM hatlarını kullandıkları tespit edilen; 24 ASELSAN, 1 HAVELSAN, aktif çalışanı gözaltı kararı verildi.

Toplam 48 kişi gözaltına alındı

Öte yandan bu kuruluşların yanı sıra, TUSAŞ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK ile farklı kamu kurumlarından ihraç edilen 17, özel sektörde çalıştığı ve örgüt adına mühendislerle irtibat kurduğu belirlenen 6 olmak üzere, toplam 48 kişi hakkında gözaltı ve adreslerinde arama kararı verildi.

Soruşturmada MİT desteği

Gözaltı işlemlerinin polis ekiplerince sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, savunma sanayi şirketlerinde çalışan FETÖ üyelerinin tespitine yönelik soruşturmaya MİT Başkanlığının teknik desteğiyle devam edildiği kaydedildi.