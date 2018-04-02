ASELSAN mühendisinin ölümünde eşinin mi parmağı var?

2006 yılında aracında ölü halde bulunan Hüseyin Başbilen'in kardeşi ve babası ifadelerinde çok çarpıcı detaylar anlattı.

Güncellenme 02 Nisan 2018 10:07

ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen 2006 yılında aracında ölü bulunmuştu. Hüseyin Başbilen'in iki kardeşi olan Hasan Başbilen, olayın perde arkasını anlattı.

Eşi gizli gizli telefonla görüşmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Hasan Başbilen, 4 Ağustos 2006 günü kayıp olduğunu öğrenince Hüseyin'in evine gittiğini, gitmeden önce anne ve babasına haber verdiğini, önce onların gittiğini, evine gittikten sonra eşi Gülen Seda'nın sık sık telefonla görüşmeye başladığını, telefon geldiğinde kendilerinin yanında konuşmadığını, telefonu alıp boş bir odaya geçtiğini, yaptığı her görüşmeden sonra da farklı farklı şeyler söylediğini, gelen aramaların Hüseyin'in telefonunda olduğunu, içeri girip bir görüşme yaptıktan sonra yanına geldiğini, "Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki" dediğini daha sonra ise kendi eliyle ağzını kapattığını, yengesine ne demek istediğini sorduğunu, yengesinin de "İşte saçmalıyorum" diye cevap verdiğini, Hüseyin'i kimin ne maksatla, nereye götürdüğü hususunda bir açıklama yapmadığını, cümlesinin de yarım kaldığını ifade etti.

2 ay evlatlarını görememişler

Hasan Başbilen, Hüseyin ölmeden iki ay kadar önce evlendiğini, kendisinin de düğünlerinde bulunduğunu, ancak düğünden sonra yengesi Gülen Seda'nın kendi adetlerine göre yeni evli çiftlerin evine en az iki ay gidilmeyeceğini söylediğini, kendilerinin evlerine gitmelerini istemediğini anladıkları için ailecek Seda'nın uyarısı gereği evlerine gitmediklerini, iki ay sonra da Hüseyin'in hayatını kaybettiğini, bunun planlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Gelini 2 ay evlerine kabul etmemiş

Konuyla ilgili ifade veren diğer kişi baba Hüseyin Başbilen, oğlunun kız kardeşinin İstanbul'daki komşusunun arkadaşı ile tanıştığını, bir süre konuştuktan sonra olaydan iki ay önce evlendiklerini, eşi Gülen Seda'nın kendilerini evine 2 ay kabul etmediğini, 2 ay içinde oğluyla yüz yüze 3 sefer görüştüğünü, telefon görüşmesi yaptıklarını, oğlunun kayıp olduğunu öğrendikten sonra Yenimahalle'deki evlerine gittiğini, gelini Gülen Seda'ya "Hüseyin nerede Hüseyin'e ne oldu?" diye sorduğunu, Gülen Seda'nın ise "Hüseyin intihar etti" şeklinde cevap verdiğini, kendisinin de "Sen ne söylüyorsun" diye tepki verdiğini, daha sonra ise Gülen Seda'nın "Hastaydı" dediğini, kendisinin "Ne hastası" dediğini, kendisine "Psikolojik tedavi görüyordu" dediğini aktardı.

Davranışlarından şüphelenmişler

Oğlunun 2 gün sonra bulunduğunu aktaran Baba Başbilen şunları söyledi: "Bir insanın eşi kaybolduğunda 'Kocam öldü' diyebilir mi, 'Ona dua edin' deyip ümidi kesebilir mi? Bu bizim akıllarımızda çok soru işareti bıraktı. İnsan kocasının ölüm haberini alır da gözünden bir damla yaş akmaz mı? Gülen Seda olayın olduğu gün salonda dolaşırken "Eşimi kaçırdılar" dedi. Ben de 'Sen ne diyorsun kim kaçırdı?' dedim. 'Ay ben ne diyorum' dedi, ağzını kapattı. Eşi Gülen Seda oğlumun cenazesi bulunup defnedildikten sonra yani yas döneminde bizim ısrarımız doğrultusunda 2-3 kez evimize geldi. Ve her geldiğinde bir saatten fazla durmayıp gitti ve 3 gün sonra veraset ilamı çıkartmış. Bundan sonra avukatı ile görüşeceğimizi söyledi"