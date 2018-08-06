Arya Stark, iş dünyasına hızlı bir giriş yaptı

Game of Thrones’un Arya Stark’ı Maisie Williams, iş kadını olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 10:59

Dünyanın en fazla izlenen dizisi Game of Thrones’un Arya Stark’ı genç İngiliz oyuncu Maisie Williams prodüksiyon şirketinden sonra şimdi de yeni bir aplikasyon projesini hayata geçirdi. Williams, yeni markasının tanıtımını önceki gün gerçekleştirdi.

Yeni markasını tanıttı

Arya Stark olarak dünyaya kendini tanıtan Maisie Williams, başarılı bir iş kadını olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 21 yaşında olan İngiliz kökenli genç oyuncu, kurucu ortağı Dom Santry ile birlikte Daisie adında yeni bir aplikasyon geliştirdi. Aynı zamanda film prodüksiyon şirketi Daisy Chain Productions’ın da kurucu ortakları olan Williams ve Santry, önceki gün Londra’da Leicester Square’deki W London’da yeni markasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Daisie ne?

Daisie, film yönetmenlerinden senaristlerine, şarkıcılardan şeflere ve girişimcilere kadar her tür yaratıcı işe imza atanlara hitap eden bir uygulama. Williams resmi internet sitesinde, “Amacımız, reklam öğelerinin birlikte çalışma biçimini temel olarak yeniden tasarlamak ve birbirlerini keşfetmelerini sağlamak” açıklamasını yaptı.

Diziye veda etmişti

Maisie Williams, 8. sezon bölümleri 2019’da yayınlanacak olan Game of Thrones dizisinin çekimlerinin tamamlandığını geçen ay duyurmuştu. Final sezonu için Williams, “Elveda Belfast. Elveda Arya. Elveda Game of Thrones. Çok keyif aldım. Macera devam edecek" ifadesini kullanmıştı.