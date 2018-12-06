Artık Youtube’da videolar otomatik oynayacak!

Mobil uygulama olarak kullanıldığında Youtube videoları artık Ana Sayfa da otomatik olarak oynayacak.

Güncellenme 06 Aralık 2018 19:04

Google her geçen gün yaptığı güncelleme ile birlikte gündeme gelmeyi başarıyor. Google bünyesinde yer alan Youtube, iOS ve Android için geliştirdiği uygulamalarda güncelleme yaptı ve mobil uygulamaya girildiğinde ana sayfada videolar otomatik olarak sessiz ve altyazısız olarak oynayacak.

Youtube’un uygulamasına ilk kez girildiğinde kullanıcıların karşısına “Artık ana sayfa özet akışınız, internete bağlıyken videoları otomatik olarak oynatıyor” ifadesi çıkacak.

Bu özelliği kapatmak veya değiştirmek için kullanıcılar mobil uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan profil fotoğrafına oradan ‘Ayarlar’ bölümünden gerekli düzenleme yapılabilir.

Nasıl kapatılır?

Kullanıcılar ‘ayarlar’ bölümünden bu özelliği sadece Wifi bağlı olduğunda kullanabileceği gibi tamamen de kapatabilecekler. Bu adımları doğru bir şekilde yapmak için şunları yapmak gerekir: YouTube > Ayarlar > Otomatik Oynat > Ana Sayfada Otomatik Oynat.

Google’ın Youtube için devreye soktuğu bu özellik daha öncesinde Facebook ve Twitter içinde yapıldı ancak mobil veri tüketimini hızlandırdığı için dikkatli olmak gerekir. Peki Facebook’ta bu özelliği kapatmak için şu adımlara dikkat etmek gerekir: Facebook > Ayarlar > Ayarlar ve Gizlilik > Medya ve Kişiler > Otomatik Oynatma.

Twitter için ise bu özelliğin kapatılması için izlenmesi gereken adımlar şunlar: Twitter > Ayarlar ve Gizlilik > Veri Kullanımı > Video Otomatik Oynatma.