Artık Instagram da zamanlanabilecek!

Instagram şimdi de kullanıcılarına tıpkı Facebook’ta olduğu gibi gönderi planlama imkanı sunuyor.

Güncellenme 09 Mart 2018 18:37

Gün geçmiyor ki Instagram yeni bir özellikle karşımıza çıkmasın. Bu özellik en çok işletme profiline sahip hesapları sevindirecek. Zamanlama ile içerik paylaşımı yapan işletmeler artık ekstra bir uygulamaya gerek kalmadan Instagram üzerinden paylaşımlarını planlayacak ve bu uygulama ile paylaşımları istedikleri zamanda gerçekleşecek.

Sessiz kalmadı

Instagram kullanıcıların en büyük hedefi gönderilerini daha fazla kişiye ulaştırmak daha fazla kişinin görmesini sağlamak. Bunun yapılması içinde en önemli kural gönderilerin belli düzen içinde planlı ve programlı sistematik olarak ilerlemek. Facebook kullanıcılarına gönderileri planlama imkanı sunarken Instagram kullanıcılarına maalesef böyle bir fırsat sunmuyordu. Kullanıcılar bunun için çareyi üçüncü parti uygulamaları kullanarak yapıyordu.

Tepkilere duyarsız kalmadı

Instagram kullanıcılarının bu ihtiyaçlarına duyarsız kalmadı. Yetkili isimlerden yapılan açıklamaya göre artık Instagram gönderileri de tıpkı Facebook’ta olduğu gibi zamanlanabilecek. Kullanıcı profiline sahiplerin faydalanabileceği bu uygulama Instagram Graph API’dir. Bu uygulama sayesinde işletme sahipleri gönderilerini istedikleri gün ve saate göre planlayabilecek ve gönderileri planladıkları gün ve saatte yayınlanacak.

Sadece işletme hesapları için

Bu özellik şimdilik sadece işletme hesabı profiline sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Kişisel hesapların şuan bu uygulamayı kullanması söz konusu değil. Kişisel hesapların bu uygulamadan faydalanabilmesi için 2019 yılına kadar beklemesi gerekmektedir.

Instagram Graph API uygulaması şimdilik Facebook üzerinden erişim sağlanıyor ve yapılması gereken işlemler panel üzerinden yönlendirilerek gerçekleşiyor. Uygulamanın tam olarak işletme hesapları tarafından kullanılmasıyla kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlaması ön görülüyor. Sistemin nasıl çalıştığını ve kullanıcı yorumlarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.