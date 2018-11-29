Artık bunu yapan sürücüler de ceza ödeyecek!

Fatih Altaylı, mahalle bekçilerinin de artık ceza yazma yetkisi olduğunu, evlerinin önüne araç park edenlerin ceza ödeyeceğini iddia etti.

Güncellenme 29 Kasım 2018 17:01

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, mahalle bekçileri ile ilgili çok konuşulacak bir tartışmaya imza attı. İddiaya göre bekçiler, akşam saatlerinde evlerinin önünde aracını park edenler ceza yazacak.

Bekçiler ceza yazacak

Altaylı, gece bekçilerine bile ceza makbuzu verildiğini, cezaları onların yazacağını, vatandaşın böyle bir durum ne yapacağının merak konusu olduğunu belirtti.

Ev önüne parka bile ceza

Birkaç hafta önce “Artık her şeye ceza yazacaklar" diye sürücüleri uyardığını hatırlatan Altaylı, bu uyarıyı boşuna yaptığını, dikkat edilse de edilmese de ceza geleceğini, artık gece evinin önüne park eden vatandaşlara bile park cezası yazmaya başlandığını ileri sürdü.

Bekçilere makbuz verildi iddiası

Altaylı, gece bekçilerine bile makbuz verildiğini, cezaları onların yazdığını dile getirdi.

Araçlar nereye park edilecek?

“Pes artık” diye bu karara tepki gösteren Altaylı, “İyi de bu vatandaş nereye park edecek, arabasını neresine sokacak biri anlatsın” dedi.

Belediyeler otoparksız projelere ruhsat vermiyor

Öte yandan belediyeler, artık apartman ve daire sayısı kadar otopark yapmayan projelere ruhsat vermiyor.