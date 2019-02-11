Artık bunu kullanmayın!

24 yıl önce Microsoft tarafından ilk kez çıkarılan web tarayıcısı Internet Explorer ile ilgili Microsoft’tan uyarı geldi.

Güncellenme 11 Şubat 2019 16:50

İnternet denilince ilk akla gelen web tarayıcısı Internet Explorer ile ilgili kritik uyarı geldi. İlk olarak 1995 yılında çıkarılan ve 2015 yılında geliştirilmesini durduğu Internet Explorer’ın güvenlik nedeni ile artık kullanılmaması gerektiği noktasın uyardı.

Yeni ve modern tarayıcılar tercih ediliyor

Microsoft’un siber güvenlik yazılım uzmanı Chris Jackson, yaptığı açıklamada Microsoft tarından resmi olarak üretilmiş olan Internet Explorer’ın artık kullanılmaması gerektiğini ilan etti.

Sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yeni internet standartlarını destekleyecek güncellemeleri Internet Explorer’a getirmiyoruz. Çoğu site hâlâ sorunsuz şekilde çalışsa bile geliştiriciler artık yenilikleri Internet Explorer üzerinde test etmiyor. Yeni ve modern tarayıcıları tercih ediyorlar.”

İlk sırada Chrome yer alıyor

Microsoft tarafından Windows 10’un piyasaya sürülmesi ile birlikte 2015 yılında Internet Explorer yerini Microsoft Edge aldı. Ancak gelene olarak piyasaya bakıldığında sonuçlar beklenileni vermedi.

Yüzde 65’lik pay onun!

Yapılan araştırmalar Ocak 2019 verilerine göre masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara göre web tarayıcı kullanımının Google’ın Chrome’u yüzde 65’lik pay ile pazarda açık ara birinci.