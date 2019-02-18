Artem Kravets, sinirden çimleri yumrukladı

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Artem Kravets, Göztepe karşısında atak kaybedince sinirden çimleri dövdü.

Güncellenme 18 Şubat 2019 10:43

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Artem Kravets, Göztepe karşısında atak kaybedince sinirden çimleri dövdü.

Atak gole dönüşmedi

Fenerbahçe maçında Kayserispor'a 3 puanı getiren golü atan ve maçın en iyisi seçilen Kravets, Göztepe ile oynanan maça ilk 11’de başladı. Maçın 52. dakikasında Atila'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Kravets'in sert vuruşu gole dönüşmedi.

Sinirden çimleri yumrukladı

Maçın 64. dakikasında yerini Hasan Hüseyin’e bırakan Kravets, özellikle ikinci yarıda Göztepe defansını oldukça zorladı. Çektiği şutlar defansa çarparak dönen Kravets hırsından sahanın çimlerini dövdü.

Kenara alınan başarılı forveti Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.