Arsenal, o oyuncuları için harekete geçti

Arsenal, oyuncularının bir gece kulübünde uyuşturucu madde kullandığına dair haberler üzerine harekete geçti.

Güncellenme 07 Aralık 2018 15:08

Arsenalli futbolcuların, büyük partisi İngiliz basınının gündemini sarstı.

The Sun'ın video görüntüleriyle ortaya çıkardığı partide; Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi ve Pierre Emerick Aubemayang'ın uyuşturucu etkili balondan hava aldıkları görüntülendi. Bu gazın 'Hippy crack' olarak anıldığı ve hem gülmeyi, hem de cinsel gücü artırdığı belirtildi.

Uyarılacaklar

İngiliz kulübü Arsenal’ın sözcüsü, olay sonrası sessizliğini bozdu ve skandal haberler sonrası adı geçen futbolculara yaptırım sinyali verdi. Sözcü, gece kulübündeki oyuncularla konuşacağını, sorumluluklarını hatırlatacaklarını, bu kişileri Arsenal’ı temsil ettiklerini söyledi.