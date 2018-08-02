Arsenal, Chelsea'yi mağlup etti

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 1-1 berabere kalınan maçta; Arsenal, penaltı atışlarıyla Chelsea'yi 6-5 yendi.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 09:51

Avrupa’nın başarılı kulüplerinin karşı karşıya geldiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, penaltı atışlarıyla Chelsea'yi 6-5 mağlup etti.

İki takım Dublin’de karşılaştı

Bu sene altıncısı düzenlenen turnuvada, İngiltere’nin dev kulüpleri Arsenal ve Chelsea İrlanda’nın başkenti Dublin’de karşılaştı.

Arsenal maçı kazandı

Başında İtalyan Teknik Direktör Maurizio Sarri’nin bulunduğu Chelsea’nin golünü beşinci dakikada Antonio Rüdiger atarken, Arsenal'a beraberliği 90. dakikada Alexandre Lacazette getirdi. Penaltı atışlarına kalınan karşılaşmayı Arsenal 6-5 kazandı.

Chelsea bir penaltı kaçırdı

Chelsea'nin İspanyol golcüsü Alvaro Morata, 15. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Arsenal’ın bir golü Mesut’tan

Arsenal'da 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, takımının 5. penaltısını gole çevirdi.

18 takım yer alıyor

Avrupa’nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor.

Hangi takımlar bu müsabakaya katıldı?

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.