Arkadaşlıklarınız sağlığınızı etkiliyor!

North Carolina Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre insan ilişkileri kuvvetli olan insanların sağlıklarının da daha iyi olduğu sonucu çıktı.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 19:26

İnsan ilişkileri kapsamında yapılan araştırmada arkadaş ilişkileri kuvvetli olan kişilerin daha sağlıklı güçlü oldukları sonucu ortaya çıktı. Pozitif sosyal bağlara sahip olan kişiler pozitif sosyal bağlara sahip olmayan kişilere oranla düşük kan basıncı, düşük bel çevresi buna bağlı olarak düşük bedeb kitle endeksine sahiptirler.

Yine aynı araştırma kapsamında çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde sosyal açıdan sağlıklı tamamlayan kişiler erişkinlik döneminde doğru metabolik ve kardiyovasküler sistemleri de o derece sağlıklıdır. Kişilerin sağlıklı bağları en çok genç erişkinlerde ve yaşlılarda etkili oluyor.

Önemli olan nicelik değil nitelik

Orta yaş grubunda olan kişileri ne kadar kalabalık sosyal çevresinin varlığından ziyade ilişkilerinin kalitesi sağlıkları üzerinde etkili. Pek çok orta yaşlı kimse zaten yaşamları boyunca pek çok kimse ile ilişki içerisinde olmuş olmasına bağlı olarak onlar için önemli olan ilişkilerin nitelikler oluyor ve bu insanlar için insan çokluğu bazen stres kaynağı bile olabiliyor.

Bu araştırma kesin olarak sosyal ilişkiler ve sağlık arasında sebep sonu ilişkisi ortaya koymamaklar birlikte araştırmaya göre edinilen sonuç güçlü sosyal bağlara sahip olma, arkadaş edinme ve yaşam boyu sürecek hedefler koymak başarılı sonuçlar ortaya koyabilir. Pozitif olmak, hayattan lezzet almaya çalışmak bile kişinin kendisini daha iyi hissetmesi üzerinde çok etkilidir.