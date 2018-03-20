Arkadaşını öldürmüştü! Cezası belli oldu

Eskişehir'de bir parkta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç kıza 10 yıl hapis verildi.

Güncellenme 20 Mart 2018 16:05

Olay Eskişehir'de yaşandı. Arkadaşları ile parkta tartışan genç kız bir arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Zanlıya 10 yıl hapis cezası verildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı kurtarılmadı

Olay, 6 Ekim 2017'de Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. 18 yaşındaki Aleyna İncedağ ile 15 yaşındaki Melih Efeler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aleyna İncedağ'ın bıçak darbesiyle yere yığılan Melih Efeler, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

"Hayallerim vardı ve hepsi bitti"

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Aleyna İncedağ, maktul Melih Efeler'in ailesi ile avukatları davada hazır bulundu. Duruşmada pişman olduğunu belirten Aleyna İncedağ, "Gelecek planlarım, hayallerim vardı ve hepsi bitti" dedi.

10 yıl hapsine karar verildi

Aleyna İncedağ'ın tahrik altında Efeler'i bıçakladığını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı 1/4 oranında düşürerek 12 yıl hapis cezası verdi. Ardından İncedağ'in davranışlarını da dikkate alan mahkeme heyeti, 10 yıl hapis cezasına karar verdi.