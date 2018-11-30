Arjantin'de Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi

G20 Zirvesi için Arjantin'e giden Başkan Erdoğan'a burada yoğun ilgi gösterildi.

Güncellenme 30 Kasım 2018 17:17

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri; G20 Zirvesi kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’ta bir araya geliyor.

Liderler burada buluşacak

İki gün sürecek olan zirvede; devlet başkanları, hükümet başkanları, başbakanlar ve bakanlar; bölgesel, küresel ve devletler arasındaki meseleleri görüşecek.

Erdoğan’a yoğun ilgi

Bu kapsam ülkeye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı. Başkan Erdoğan, kendisine gösterilen ilgiliye karşılık vererek vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan’a kimler eşlik etti?

Arjantin gezisinde; Başkan Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.