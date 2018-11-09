Arızalı mühimmat infilak etti! Çok sayıda askerimiz yaralı

Hakkari'de arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu 25 asker yaralanırken, 7 askerin de arandığı belirtildi. İşte olayın detayları...

Güncellenme 09 Kasım 2018 22:15

Hakkari Şemdinli’ye bağlı Derecik Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesinde karakolda arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askerler yaralandı. Patlama bölgesine gelen helikopterlerle yaralılar Yüksekova ve Hakkari'ye sevk edildi.

25 asker yaralı, 7 asker kayıp

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 25 askerin yaralandığı, 7 askerin de arandığı bilgisini paylaştı.

Olay, Şemdinli’de yaşandı

Olay, saat 17.00’de Şemdinli’nin Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda yaşandı.

Arızalı mühimmat infilak etti

Hakkari Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayın 09.11.2018 günü Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde yaşandığı, top atışının yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar helikopterle hastaneye sevk edildi

Açıklamada, yaralı askerlerin helikopterden indirildikten sonra hazır bekleyen ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı, patlamada yaralı asker sayısının henüz tespit edilmediği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de bu akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 25 askerin yaralandığını, 7 askerin de arandığını açıkladı.

Patlamanın nedeni ne?

Açıklamada, "Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.