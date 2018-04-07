Arıza yapan tanker dehşet saçtı!

Başakşehir'de arıza yapan tankeri durdurarak yol kenarına çeken sürücü faciaya neden oldu.

Güncellenme 07 Nisan 2018 10:56

Başakşehir'de arıza yapan bir tanker faciaya neden oldu. Tankeri yol kenarına park ederek aracın altına giren sürücünün dikkatsizliği nedeni ile tanker kaymaya başladı.

Sürücü yaralandı

Aracın altındaki sürücü yaralandı. Kayarak geri geri giden tanker seyir halindeki 12 araca çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Yol adete savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. OIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay anı kameralarda

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen o anlarda park halindeki tankerin kayarak yola doğru gittiği görülüyor. Tam bu sırada sürücü tanken altından çıkıyor. Tanker araçlara çarparak bir süre yol aldıktan sonra refüje çarparak duruyor. Diğer sürücüler hemen yardıma koşuyor.