Arınç'tan hakkındaki ahlak dışı iddialara çok sert tepki!

Bülent Arınç, hakkında Twitter'dan ahlak dışı iddialarda bulunan Mehtap Yılmaz'a dava açacağını belirtti.

Güncellenme 23 Ekim 2018 12:38

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, sosyal medyadan yayılan hakkındaki iddialara cevap verdi. Eski Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz’ın “Yanında çalışan bir kadını hamile bıraktı ve çocuğu oldu ancak çocuğuna da sahip çıkmadı” iddiasına cevap veren Arınç, "çamur üslubu ve çirkefliği karakter haline getirmiş, kendi fantezi dünyasında yaşayan, ağzından irin damlayan" ifadelerini kullandı.

Ahlak dışı iddialar

Dün akşam Twitter’dan Arınç hakkında ilginç iddialarda bulunmuştu. Arınç'ın yanında çalışan bir kadını hamile bıraktığını iddia eden Mehtap Yılmaz, şunları yazmıştı:

“Twitter'dan +18 porno paylaşım yapan Bülent Arınç mı bana terbiyeden, edepten, ahlaktan söz ediyor? Büro çalışanı bir hanımı hamile bıraktığı, sonra da çocuğuna sahip çıkmadığı iddia edilen Arınç mı? AK Parti camiasında herkesin bildiği ama konuşmaktan korktuğu bir vaka bu..."

“Yargı önünde hesaplaşacağım”

Arınç ise hakkında yazılanlara sosyal medyadan yanıt verdi.

Arınç şu ifadeleri kullandı: “Çamur üslubu ve çirkefliği karakter haline getirmiş, kendi fantezi dünyasında yaşayan, ağzından irin damlayan, çirkin iftiralarla beni hedef alan ilkesiz, kişiliksiz şahıslarla yargı önünde hesaplaşacağım."

“Benim üstüme yapışmaz”

Hamd olsun yıllardır siyasi arenada ve toplum önünde özel hayatı, aile yaşantısı ve fikirleri didik edilmiş; sonucunda güzel ahlaktan, güzel örneklerden başka hiçbir şey bulunamamış bir insanım. Böylesi edepten, ahlaktan nasipsiz kişilerin iftirası benim üstüme yapışmaz. Dostlarımız ve sevenlerimiz müsterih olsunlar" paylaşımı yaptı.