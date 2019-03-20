Arınç'tan Ankara kulislerini sallayacak ifadeler

Yeni partinin başarılı olamayacağını ileri süren Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan ve Gül için görev talep ettiğini söyledi.

Güncellenme 20 Mart 2019 09:21

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı iddia edilen yeni parti hakkında Bülent Arınç değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’dan ne talep etti?

Yeni partinin kurulsa bile başarılı olma şansının olmadığını dile getiren Arınç, bunu Türkiye’nin 2001 şartlarında olmamasına bağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Arınç, "Bana, Abdullah Bey’e, Davutoğlu’na, Ali Babacan’a özel görev verin" dediğini aktardı.

“Kimse bize ihanet etti diyemez”

AK Parti’yi 2001’de kurarken, başka bir partiden ayrılarak yeni bir parti kurmadıklarını dile getiren Arınç; o dönemde Fazilet Partisi’nin kapatıldığını, kimsenin kendilerine Necmettin Erbakan’a ihanet ettiniz diyemeyeceğini, o zamanlar Saadet Partisi’nde kalıp kendilerini eleştirenlerin sonra HAS Parti’ye geçtiğini, daha sonra da AK Parti’ye geldiğini söyledi.

“Yeni parti başarılı olamaz”

Arınç; bu süreçte kendilerinin daha kestirmeden gittiğini, onların ise dolanarak geldiğini, AK Parti’den başka bir partinin çıkmasına kesinlikle karşı olduğunu, yeni bir partinin başarı şansının olmadığını, Türkiye’nin şu anda 2001 şartlarında olmadığını belirtti.

Erdoğan’dan bu görevi istemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kendilerine görev verilmesini istediğini anlatan Bülent Arınç, bulundukları hizmetlerin dışında resmi bir görev talep etmediğini, AK Parti’ye faydalı olabileceğini söylediğini, Kürt meselesi konusunda görev istediğini, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı yaptığını, bu görevi yürütebileceğini ve Batı’da böyle yapıldığını söyledi.

Gül ve Babacan için görev talebinde bulunmuş

Arınç, “Cumhurbaşkanlığı sistemi öyle hale geldi ki her şey size sorulacak. Her şeyin sorumlusu siz olacaksınız. İyi olursa alkışlanacaksınız, kötü olursa sizden şikâyet edilecek. Bu sorumlulukları paylaşın. Çok iyi bir diplomasi kadromuz var. Abdullah Bey olur, Davutoğlu olur, Ali Babacan olur, ben olurum veya bir başkası olur” dediğini aktardı.