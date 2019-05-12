Arınç, yeni parti kuracakları bu sözlerle uyardı!

Bülent Arınç, yeni bir oluşum hazırlığında olan isimleri başarısız olabilecekleri yönünde uyardı.

Güncellenme 12 Mayıs 2019 11:01

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti’den ayrılıp yeni bir parti kuracağı konuşulan isimleri uyardı.

Bir iftar programlarında konuşan Arınç, yeni bir oluşum hazırlığında olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşli Ekonomi Bakanı Ali Babacan gibi eski AK Partili isimlere mesajlar verdi.

“Hiçbir zaman başarılı olamazlar”

AK Parti’den ayrılmanın kendilerine başarı getirmeyeceğini savunan Arınç, "Ben kazanıyor muyum, evet. Ortağım da kazanıyor mu, evet. O zaman bu ittifak başarılı. Bir tarafın lehine keser gibi çalışmaması lazım. Bunun şartlarına da şüphesiz partiyi yönetenler çok iyi bileceklerdir. Neticede başarı birlik ve beraberliktedir. Ayrı baş çekmekte değildir. Asıl gövdeden ayrılanlar hiçbir zaman başarılı olamazlar. Tek başına da parti kursalar bile. Birilerinin kulağı çınlasın diye düşünüyorum" dedi.