Arıların saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde arıların saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 22:06

Alınan bilgiye göre, Hasankeyf ilçesine bağı Uzundere köyünde yaşayan Şehmuz Akboğa (57), kendisine ait fındık bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğradı. Arılar tarafından sokulan Akboğa, yakınlarının olayı bildirmesi üzerine ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akboğa, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA