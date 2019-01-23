Argan yağının bilinmeyen faydaları!

Saç bakımı denilince akla ilk gelen argan yağı oluyor ancak argan yağı saç bakımında değil pek çok hastalığın tedavisinde etkin rol oynuyor.

Güncellenme 23 Ocak 2019 12:35

Fas mutfağının temel taşlarından biri olan argan yağı, fındık lezzetinde aromasıyla yemeklerde sık tercih edilen yağlar arasındadır.

Besleyici maddeler içerir

Yapısı içerisinde bulunan oleik ve linoleik asitler kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu nedenle güçlü besleyici maddeler içermektedir. Yapısı gereği sağlıklı bir cilt için gerekli olan E vitamini açısından oldukça zengindir.

Diyabet hastaları için umut

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmada argan yağının diyabeti engellediği ve önüne geçtiği ortaya çıkmıştır. Ancak verilerin insanlar üzerinde de etkilidir denilebilmesi araştırmaların daha fazla yapılması gerekir.

Kanser önleyici etkisi olabilir

Belli kanser hücrelerinin gelişmesinin ve üremesini yavaşlatabilir bir etkiye sahip olan argan yağı, yapılan araştırmalarda prostat kanseri üzerinde kanserin gelişimini %50 oranında engellediği görülmüştür.

Cilt yaşlanmasının belirtilerini azaltır

Birçok cilt bakım ürünün içerisinde yer alan argan yağı, yaşlanma sürecini yavaşlattığını ortaya koydu. Yine aynı şekilde cilde doğrudan uygulandığında da aynı etkiyi gösterebiliyor.

Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor

Argan yağı uzun yıllardır iltihaplı cilt sorunlarının tedavisinde aktif olarak kullanılıyor. Cilt enfeksiyonları üzerinde başarısının sınırlı olması yine de bu sektörde en fazla kullanılan ürün olduğunu gösteriyor.

İyi bir nemlendirici

Cilt ve saç sağlığını koruması açısından argan yağı içerisinde oleik ve linoleik asitler bulunur. Cilt ve saça doğrudan uygulandığında faydaları görülebilmektedir. Ağız yolu ile tüketildiğinde de faydaları görülmektedir.