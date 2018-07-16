Aref'i kobra yılanı soktu! Yaşamını yitirebilir

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de ünlenen Aref'i kobra yılanı ısırdı. İddiaya göre, panzehir Mısır'da bulunuyor ve Aref, tedavi göremezse hayatını kaybedecek.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 12:36

Acun Ilıcalı'nın Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yaptığı illüzyon gösterileriyle ünlenen Aref Ghafour'ı kobra yılanı soktu. İddiaya göre, panzehirin Mısır'da bulunan ilacın getirilmemesi halinde Aref, hayatını kaybedecek.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberi göre, Yetenek Sizsiniz Türkiye'de ünlenen Aref'i, Antalya'da kobra yılanı soktu.

Sağ kolunun bileğine yakın kısmından ısırıldığı iddia edilen Aref'in sağlığına kavuşması için Mısır'da bulunan panzehirin 8 saat içinde alınmasına bağlı.

Ancak Mısır'ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemiyor. Aref için zamanla yarışılırken elçilik yetkilileri saat 09.00'dan sonra işlemlerin yapılabileceğini bildirdi. Birkaç saat içerisinde iğnesi yapılmazsa Aref'in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği öğrenildi.

Antalya'daki bir hastanede müşahede altında tutulan Afer'in kız arkadaşı başında bekliyor. Aref'in sık sık "Bir kaç saatim var. Ölmemi mi istiyorlar? Niçin vize vermiyorlar?" dediği öğrenilirken, durumla ilgili 'acil' kayıtlı rapor düzenledi.

Aref vize alıp verilen bu raporla Mısır'a giderse iyileşebilecek. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi'nin de Aref için harekete geçtiği öğrenildi.