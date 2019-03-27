Ardern'den "neden başörtüsü taktım" açıklaması

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan saldırı sonrası yaptığı örnek hareketlerle büyük takdir toplayan Ardern, başörtüsü takmasının sebebini anlattı.

Güncellenme 27 Mart 2019 11:54

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan saldırı sonrası birleştirici ve olgun tavırları ile dünyanın sempatisini kazanan Başbakan Jacinda Ardern, bu süreçte neden başörtüsü taktığını anlattı. Bir Avustralya televizyonuna konuşan Ardern; Müslüman kadınların kendilerini güvende hissetmediklerini, bunun için başörtüsü taktığını söyleyerek, onlara destek verdiğini ifade etti.

“Benim işim güvende olma hissini geri getirmek”

İnsanların şu an kendisini güvende hissetmemesi dolayısı ile ciddi strese girdiğini dile getiren Ardern, “Benim işim bu güvende olma hissini geri getirmek" dedi.

Ardern; insanlara güven duygusu vermenin görev tanımları arasında olduğunu, dünya liderlerinin Müslümanlara destek olması gerektiğini söyledi.

Ölüm tehditleri alıyor

New Zealand Herald gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Jacinda Ardern'in sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

Ardern'e bir Twitter hesabından gönderilen silah fotoğrafının da yer aldığı mesajda, "Sırada sen varsın" ifadesinin yer aldığı belirtildi. Polis yetkilileri hesabın dondurulduğunu, tehditlerle ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını söyledi.