Ardern: Esselamu aleyküm; barış sizinle olsun

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Dünya, aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım" dedi.

Güncellenme 29 Mart 2019 13:58

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre; ülkedeki iki camiye saldırı sonrası anma programı düzenlendi. Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı anma töreninde, Al Nur ve Linwood camilerinde hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunması sırasında duygusal anların yaşandığı belirtildi. Sanatçılar Yusuf İslam, Marlon Williams, Holly Smith ve Teeks terör kurbanları için parçalar seslendirdi.

“Bu cevap insanlığımızda yatıyor”

Konuşmasına Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori dilinde başlayan ve konuşması ayakta alkışlanan Başbakan Ardern, "Dünya, aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım" ifadelerini kulandı.

Ülke tarihinin en karanlık gününden 14 gün sonra tekrar bir araya geldiklerini ifade eden Ardern, "Bu sorunlarla tek başımıza başa çıkamayız, bunu hiçbirimiz yapamaz. Onlara verilecek cevap, etnik kökene, güç tabanına ve hatta hükümet biçimlerine dayanmayan, iç sınırlarla sınırlandırılmayan, basit bir konsepte dayanıyor. Bu cevap insanlığımızda yatıyor” şeklinde konuştu.

Selamla karşılanmanın önemine dikkati çekti

Terör mağdurlarının acılarını hafifletecek kelime bulmakta güçlük çektiğini ancak her gittikleri yerde terör mağdurlarının kendilerini büyük bir olgunluk içinde "Esselamu aleyküm’’ diyerek karşıladıklarını hatırlatan Ardern, bu selamın önemine dikkati çekti.

"Esselamu aleyküm; barış sizinle olsun"

Ardern konuşmasında, "Hangi kelime kaybedilen 50 erkek, kadın ve çocuğun acılarını yeterinde ifade edebilir? Nefret ve şiddetin hedefi olan Müslüman cemaatimizin sıkıntılarını hangi kelimeler kapsayabilir? Zaten önceden çok acılar çekmiş bir şehrin kederini hangi kelimeler anlatabilir? Buraya geldim ve basit bir selamlama ile karşılandım. Esselamu aleyküm; barış sizinle olsun" ifadelerine yer verdi.

“Cömertçe affedebilecek bir kalp istiyorum”

El Nur Camisi'ndeki terör saldırasında eşini kaybeden ve anma töreninde teröristi affettiğini tekrarlayan Farid Ahmed, "Sevgi, özen ve merhamet dolu, cömertçe affedebilecek bir kalp istiyorum. Bu kalp başka hayatların kaybolmasını istemiyor, bu kalp benim çektiğim acıları ve başka bir insanın böyle acıları çekmesini istemiyor. Bu yüzden barışı seçtim, sevgiyi seçtim ve affettim" dedi.

“Kimseden nefret edemem"

Hayatını kaybedenlere ve yaşayanlara dua ettiğini ayrıca kimseden nefret etmediğini vurgulan Farid Ahmed'in, "Bu benim inancım ve Allah'ın bana öğrettiği şey bu. Ondan nefret etmiyorum ve ondan nefret edemiyorum. Kimseden nefret edemem" ifadelerini kullanması, törene katılanların takdirini topladı.