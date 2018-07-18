Arda Turan'ın yeni sezonda değeri düştü

Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Arda Turan, bu sezon değerinin çok altına düştü.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 17:10

Spor Toto Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Medipol Başakşehir'e Barcelona'dan kiralık olarak gelen Arda Turan, bu sezon mevcut değerinin çok altına düştü.

FutbolArena'nın haberine göre, 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4 milyon Euroya kadar geriledi.

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya taransfer olan ve Katalan ekibinin en pahalısı olan Arda Turan, 2017 yılının ocak ayında transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro piyasa değerine sahipti.

Büyük bir düşüş yaşandı

Arda Turan'ın değeri bugünden itibaren 4 milyon Euro oldu. Milli futbolcunun değer kaybı ise tam yüzde 85,7 olarak belirlendi.

Hangi oyuncunun değeri, ne kadar?

Türk futbolcular arasında Gökhan Töre'nin değeri 14 milyon euro'dan 3 milyon euro'ya, Mehmet Topal'ın değeri 10 milyon euro'dan 2,5 milyon euro'ya; Caner Erkin'in değeri 9 milyon euro'dan 2,2 milyon euro'ya, Oğuzhan Özyakup'un değere ise 14 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya geriledi.