Arda Turan'ın eşinden ilk açıklama

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, yaşanan olayın ve hiçbir 3. şahsın kendisine ailesine zarar verebilecek nitelikte olmadığını söyledi.

Güncellenme 11 Ekim 2018 10:02

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın bir eğlence mekanında Berkay’ın burnunu kırması sonrası eşi Aslıhan Doğan Turan’dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslıhan Doğan, yaşanan olayın ve hiçbir 3. şahsın kendisine ailesine zarar verebilecek nitelikte olmadığını söyledi.

“Hazımsız insanlarla karşılaştım”

Çıkan haberler üzerine Instagram hesabından açıklama yapan Aslıhan Doğan Turan, “Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum. İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne kadar saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören ve maalesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım” dedi.

“3'üncü şahıslar bana ve aileme zarar veremez”

Sabrının birçok kez denense de bugüne dek kimseye istediğini vermediğini ifade eden Doğan, “Bugün de vermeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3'üncü şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.