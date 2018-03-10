Arda Turan'ın Başakşehir macerası kısa sürebilir!

Barcelona, Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak için Arda Turan'ı satmak istiyor.

Güncellenme 10 Mart 2018 12:30

Süper Lig devre arasında Barcelona'dan kiralanan Arda Turan'la ilgili flaş bir gelişme oldu. Bir süredir Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ı Barcelona istediği zaman satabileceği konuşuluyor.

Marca'nın haberine göre, Barcelona, Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak istiyor ve bunun için üç oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor.

Coutinho ve Yerry Mina tansferlerini devre arasında bitiren Barcelona'nın ilk hedefinin Antoine Griezmann olduğu iddia edildi.

Ancak dünyaca ünlü takımın, sezon başından bu yana transferler için yaklaşık 436 milyon euro harcadığı ve bu sebeple Griezmann için ödeyecekleri 100 milyon euroluk bir kaynak arayışında oldukları gelen bilgiler arasında.

Barcelona'da Paco Alcacer, Rafinha, Arda Turan, Denis Suarez, Aleix Vidal ve Andre Gomes isimlerinin satışı için çalışmalar yapılacağı vurgulandı.

Barcelona istediği zaman Arda'yı satabilecek

Arda'nın Barcelona'dan Başakşehir'e geldiği dönem basında çıkan sözleşme detaylarında 2,5 yıllığına Başakşehir'e kiralanan Arda için teklif gelmesi durumunda Barcelona, Arda'ya ve Başakşehir'e danışmadan transfere onay verebilir maddesi bulunuyor.