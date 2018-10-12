Arda Turan'ın ateşlediği silah ruhsatsızmış!

Arda Turan ve popçu Berkay arasındaki kavganın yankıları devam ediyor. Şimdi de Arda Turan’ın hastaneye götürdüğü ve ateşlediği silahın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 12 Ekim 2018 10:13

Teve2'ye olayın detayını anlatan Emrullah Erdinç, Arda Turan'ın üzerinde bulunan silahın ruhsatlı diye bilgi verildiğini ama emniyetten edindiği bilgiye göre silahın ruhsatsız olduğunu, hiçbir silahın yanlışlıkla ateş almayacağını, bunun için tetiğe basılması gerektiğini, karşısında Berkay varken silahın yerden 15 derecelik açığıyla patladığını, yerden sekerek fotokopi makinesine isabet ettiğini, orada Berkay’ın hedef olmadığını ancak o kurşunun orda başka birilerine isabet edebileceğini söyledi.

“Silah mermi ağzında durmaz hazır halde taşınmaz”

Silahın yanlışlıkla ateş alması durumunda Arda Turan’ın vurulacağını belirten Erdinç, “Çünkü silahı verirken karşı tarafa kabzası gelecek şekilde verirsin, ön tarafından değil. Silah mermi ağzında durmaz hazır halde taşınmaz… O silahın gövdesi çekilmediği sürece, mermi ateşlemeye hazır hale gelmez” dedi.

“Silah patladığı için soruşturma başlatıldı”

Silah patladığı için soruşturma başlatıldığını vurgulayan Erdinç, hastanenin güvenlik görevlisinin polisi aradığını, 'hastanenin acil servisinde silah patladı' bilgisini verdiğini, polis orada incelemeler yaptığını, ilk başta Berkay tarafının olayı kapatmaya çalıştığını, hastanenin polise bilgi vermesi ile Berkay cephesinden açıklama geldiğini söyledi.

Arda Turan 3 saat ifade verdi

Öte yandan, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'le kavgasının ardından savcılığın talimatıyla polise ifade verdi. Yaklaşık 3 saat ifade veren Arda Turan, taciz suçlamalarını ret ederken hastanede ateş edilmesi olayına ilişkin ise, beline koyarken tabancanın ateş aldığını söyledi.

“Ben hiç tuvalete gitmedim”

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinde Arda Turan, "Ben Burak Yılmaz'la konuşurken bir anda Berkay beni çekmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım, o an vurdum. Daha sonra öğrendim ki, eşine laf söylemişim. Birincisi ben tanımam. Tanımadığım birinin evli olduğunu da bilemem. Ayrıca eşi 'Arda tuvalete giderken bana dokundu' demiş. Güvenlik kameralarında da belli ki, ben hiç tuvalete gitmedim" dedi.