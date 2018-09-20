Arda Turan'ın aldığı puset dudak uçuklattı

Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın çocukları için aldığı pusetin fiyatı duyanları şoke etti.

Güncellenme 20 Eylül 2018 10:27

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın doğacak çocuğuna aldığı bebek arabası fiyatını duyanları hayrete düşürdü. Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan’ın Kasım ayında doğacak bebekleri Hamza Arda için alışverişe çıktı. Çocuklarına bir bebek arabası alma kararı veren çift, dünyaca ünlü marka olan Aston Martin'in ürünlerini seçti.

45 bin TL’ye puset aldı

Turan çiftinin alışverişte aldıkları pusetin fiyatı ise 5 bin pound yani 42 bin TL'ydi. Kurduğu yoğurt markasıyla hem Türkiye'nin hem de dünyanın zenginleri arasına giren Hamdi Ulukaya'nın bebeği için aldığı pusetin fiyatı Arda'yı geçemedi.

En yüksek fiyatı 5 bin TL

Öte yandan, Ulukaya ile eşi Louise'nin çocukları için Cybex marka bir bebek arabası aldığı, söz konusu arabanın en düşük fiyatının 500 TL en yükseği ise 5 bin TL olduğu belirtildi.