Arda Turan'dan 'yumruklama' açıklaması

TFF eski yöneticilerinden Aşçıoğlu'nun TFF Başkanı Demirören'in yakın bir dostu tarafından Arda Turan'ın yumruklanmış olduğunu iddiası futbolcu tarafından yalanlandı.

Güncellenme 17 Temmuz 2017 16:07