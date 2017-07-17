Arda Turan'dan 'yumruklama' açıklaması
TFF eski yöneticilerinden Aşçıoğlu'nun TFF Başkanı Demirören'in yakın bir dostu tarafından Arda Turan'ın yumruklanmış olduğunu iddiası futbolcu tarafından yalanlandı.
Fanatik gazetesinin özel haberine göre Demirören'in yakın dostu 'Kerem Bey'in (tam adı bilinmiyor), Arda Turan'a, Katar'daki Milli takım kampı sırasında yumruk attığı iddia edilmişti.
Olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını savunan Aşçıoğlu, dönüşte Arda'ya saldıran kişinin pişman olduğunu söyleyerek kafileye katılmak istemediğini ancak Demirören'in ısrarıyla kafileye alındığını öne sürmüştü.
Aşçıoğlu Demirören'in istifa etmesi gerektiğini de söylemişti.
Bir tweet atan Arda Turan iddiayı yalanladı. Arda'nın tweet'i şöyle:
"Bugün basında adımın geçtiği olayın gerçekle alakası yoktur. Kamuoyunun bilgisine."
Katar kampı
Türkiye, Katar'la bir hazırlık maçı oynamak için bu ülkeye gitmişti. 13 Kasım 2015'te oynanan maçı Türkiye 2-1 kazanmıştı. Arda Turan bu maçta 1 gol 1 asistlik performansla oynamıştı.