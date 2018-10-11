Arda Turan'dan ilk açıklama: Helalleştik!

Arda Turan, popçu Berkay'ın burnunu kırdığı iddiaları hakkında konuştu.

Güncellenme 11 Ekim 2018 10:43

Özlem Ada Şahin’e sarkıntılık yaptığı iddiası ile ünlü popçu Berkay ile kavga eden futbolcu Arda Turan, Teve2’ye konuştu. 2. Sayfa programı yorumcularına açıklamalarda bulunan Arda Turan hakkındaki iddiaları bir bir açıklığa kavuşturdu.

'Sana ne oluyor dedim' kafayı koydum

Arda Turan’ın sözlerini canlı yayında aktaran Gülşen Yüksel Salt, "O hanımefendi (Özlem Ada Şahin) ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu, bir saat sonra mekana Berkay geldi. Yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim' dedi. Bende 'Tamam Berkay konuşalım' dedim. Ben önce şaka yaptığını zannettim sonra ensemden tuttu bende sinirlendim 'Sana ne oluyor dedim' kafayı koydum. O ana kadar neden kavga ettiğimiz anlamadım olayın içeriğini sonradan Aslıhan'dan öğrendim” ifadelerini kullandı.

“Helalleştik, sarıldık, öyle ayrıldık”

Arda Turan’ın duyduklarım karşısında şok olduğunu, hemen hastaneye gittiğini ve yanında da silah olduğunu söylediğini belirten Salt, “Ben kimsenin karısına kızına asla bakmam 'Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim. hastanede yanlış anlaşılma olmuş diyerek helalleştik sarıldık öyle ayrıldık sonra da onlardan böyle açıklamalar geldi. Yaptığım yanlış cezamı da alacağım” açıklamalarını yaptığını belirtti.