Arda Turan'dan Barcelona mesajı

Arda Turan, Barcelona'da gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili bir mesaj yayınladı.

Güncellenme 17 Ağustos 2017 22:48

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, Barcelona'da gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

"Birlik olma vakti" diyen yıldız oyuncu, "Dualarım hayatını kaybedenler ve onların aileleriyle" mesajını paylaştı.



RONALDO DA DESTEK VERDİ

Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo da, Barcelona halkı için destek mesajı yayınladı. Barcelona'dan gelen haberlerle dehşete kapıldığını söyleyen Ronaldo, dayanışma yapılması gerektiğini vurguladı.