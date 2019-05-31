Arda Turan'a şok üstüne şok!

Barcelona tarafından gözden çıkarılan Arda Turan'la Medipol Başakşehir'le sözleşme yenilemeyecek.

Güncellenme 31 Mayıs 2019 11:13

Barcelona’nın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Arda Turan, satış listesine girmişti. Bu satış sonrası bonservis geliri de bekleyen İspanyol ekibin, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeyi düşünmüyor.

Başakşehir, Arda’yı yeniden kiralayacak mı?

Medipol Başakşehir kariyerinde şu ana kadar 27 maça çıkan Arda Turan, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 4 de asist üretti. Performansı bekleneni karşılamayan Arda için turuncu mavililer de yıllık 4 milyon euro alan oyuncuyu yeni sezonda istemiyor. Son 1,5 sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren, Arda için İstanbul ekibi oyuncuyu yeniden kiralamama kararı aldı.

Inter’e transfer edilecek mi?

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Arda Turan'ı gözden çıkardı. Tecrübeli futbolcunun adı ise transferde İtalyan ekibi Inter ile anıldı. Çizme basını, Arda Turan'ın Inter'e transferinin gerçekleşmeyeceğini, İtalyan ekibinin transfere onay vermediğini yazdı.

Arda’nın piyasa değeri çok düştü

Arda'nın 2016 Şubat ayında 35 milyon euro olan piyasa değeri 1,5 milyon euroya düştü.