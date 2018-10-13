Arda Turan ve eşi el ele görüntülendi

Yaşanılan olay sonrası Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan el ele görüntülendi.

Güncellenme 13 Ekim 2018 13:20

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiası ile gündeme oturmuştu. Bu olay sonrası Berkay’ın burnunu kırdığı ve hastaneyi silahla bastığı da iddia edilmişti. Başakşehir futbolcusu Arda Turan, önceki gece Beşiktaş’taki Emniyet Müdürlüğü’nde 3 saat ifade vermişti.

Birlikte kontrole gittiler

Arda Turan, o gecenin ertesi günü 8.5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan’ın doktor kontrolüne gitti.

“Doktora gözükeceğiz”

Hamza Arda adını verecekleri oğullarının doğumuna az kala yaşanan rezaletle sarsılan Aslıhan Doğan, muhabirlerin soruları üzerine “Bir şey demeyeceğim. Arda geliyor, doktora gözükeceğiz” dedi.

El el ayrıldılar

Ünlü çift, ayrı ayrı araçlarla geldikleri hastaneden el ele ayrıldı.