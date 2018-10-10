Arda Turan ve Berkay kavga etti, yumruklar konuştu

Arda Turan'ın aynı mekanda bulunan şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdığı iddia edildi.

Güncellenme 10 Ekim 2018 13:52

Milli oyuncu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, aynı mekanda sabaha kadar eğlendi. İkili mekanın önünde kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Turan, Berkay'ın burnunu kırdı.

Yumruk yumruğa dövüştüler

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, dün sabaha kadar Emirgan'daki Gizli Kalsın'da eğlendi. Hava almaya çıkan ikili, mekan önünde tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve yumruklar havada uçuştu.

Berkay’ın burnu kırıldı

Sozcu.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, kavgaya Arda Turan'ın arkadaş grubu da katıldı. Berkay'ın telefonlarına şu anda ulaşılmazken, ünlü popçunun burnunun kırıldığı ifade edildi.