Arda Turan transferi için "Nef" devreye girdi

Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan yıldız oyuncu Arda Turan'ın transferi için sponsoru Nef devreye girdi.

Güncellenme 15 Ağustos 2017 13:31

Son günlerde Barcelona’dan ayrılması gündemde olan Arda Turan için Galatasaray’ın sponsoru ‘Nef’ devreye girdi.

Aynı zamanda Barcelona’nın da sponsorları arasında yer alan Nef’in Arda Turan’ın yıllık 5 milyon Euro ücretinin 2 milyon Euro’sunu ödeyeceği, bunun karşılığında da şirketin reklam yüzü olacağı öğrenildi. Öte yandan Spor Arena'nın edindiği bilgilere göre Arda'nın menajeri transfer ile ilgili herhangi bir teklif gelmediğini açıkladı.

Dünya devi Barcelona’dan ayrılması gündemde olan Milli yıldız Arda Turan için Galatasaray’ın ana sponsoru Nef de devreye girdi. Anlaşmanın detayları henüz belli olmasa da İspanyol devinden yılda 7 milyon Euro kazanan Arda Turan’ın Galatasaray’a transferi gerçekleşirse ücretinin önemli bir bölümünü sponsor şirketin karşılaması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak şirket yetkililerinin Barcelona’da Arda Turan ile görüştüğü ve transferin önümüzdeki günlerde açıklanabileceği belirtildi.Son dakika... Arda Turan transferinde devreye sponsor girdi...

3 MİLYONU KULÜPTEN

Sarı-kırmızılılar, yılın transferi olması beklenen Arda Turan için Nef’i de devreye soktu. Barcelona’dan yılda 7 milyon Euro kazanan Arda’nın Galatasaray’a transfer olması halinde, yıllık ücretinin 5 milyon Euro’ya ineceği öğrenildi. Ancak bu ücret sarı-kırmızılı takımın bütçesini aşıyor. Burada da hem Galatasaray hem de Barcelona’nın sponsoru olan gayrimenkul devi Nef devreye girecek. İki kulübün bonservis konusunda anlaşması halinde geriye sadece Turan’ın yıllık ücreti kalacak. Galatasaray’ın yıllık 3 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtilirken, geri kalan 2 milyon Euro’nun ise sponsor şirket aracılığıyla ödenmesi gündemde.

HEDEFİ YURTDIŞI

Nef bu anlama kapsamında Arda Turan’ı reklam yüzü yapacak. Turan, TV reklamları başta olmak üzere birçok özel projede kullanılacak. Şirketin yeni projelerini tanıtması beklenen Turan’a aynı zamanda bir de daire verilecek. Timur Holding markası olan Nef, 2010 yılından beri ofis ve konut alanında önemli projelere imza atıyor. Dünyaca ünlü mimarlık şirketleriyle de çalışan Nef, Avrupa’da da farklı çalışmalara imza atıyor. Nef’in önümüzdeki dönemde büyüme stratejileri arasında yurtdışı bulunuyor.

MENAJERİ KONUŞTU

ARDA Turan, Galatasaray’ın sponsorları için de kamera karşısına geçebilecek. Ancak Arda Turan sözleşmesindeki maddelere göre aynı sektörde faaliyet gösteren markalarla anlaşma yapamayacak. Bu sadece takım halinde kullanılacak reklamlarda geçerli olacak. Turan, sosyal medya hesaplarından da farklı bir markanın tanıtımı yapamayacak.



Öte yandan son gelişmelerle ilgili en taze cevap milli yıldızın menajeri Ahmet Bulut'tan geldi.

Bulut, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi..

Arda'nın, Barcelona ile 3 yıllık sözleşmesi var. Ne Galatasaray'a kiralık geldiği ne de başka bir kulübe gideceği haberleri doğru değil. Kaldı ki, Arda halen Barcelona'nın oyuncusu. Barcelona'nın da Arda için aldığı bir karar yok. Bize kulüpten hiç kimse "Arda kiralık gidiyor, ya da onu satıyoruz" demedi.

Hürriyet/Arena