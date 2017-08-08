Arda Turan Milli Takım'a geri mi dönüyor?

Milli Takım'ın başına Lucescu'nun geçmesiyle değişim sinyalleri gelmeye başladı. Ay Yıldızlı formayı bıraktığını açıklayan Arda Turan ve Lucescu İspanya'da görüştü.

Güncellenme 08 Ağustos 2017 11:30

Arda Turan konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'le yaşadığı gerginlikler uzun süredir gündemde olan, son olarak ise gazeteci Bilal Meşe'yle Milli Takım uçağında sert tartışmalar yaşayan Arda Turan, Mircea Lucescu'yla İspanya'da görüştü, Ay Yıldızlı formaya dönüş kararı aldı.



Lucescu onun için İspanya'ya gitti



Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçını Samsun'da yerinde takip eden Lucescu, bir gün sonra ise hemen Barselona'ya uçtu ve buradaki Barcelona-Chapecoense öncesi Milli yıldızla yemek yedi. Pozitif bir havada geçen yemekte Rumen teknik adam Arda'ya ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu ve onu beğenerek izlediğini anlattı.



Luce: Sevgi ve saygıyı getireceğim



Sözlerine Arda övgüleriyle başlayan Luce, daha sonra ise konuyu son yaşanan olaylara getirdi ve "Artık bunlar unutulmalı. Ben bu takıma sevgi ve saygıyı yeniden getireceğim, birliği sağlayacağım. Sen kaptansın, sana ne kadar ihtiyacım olduğunu söylememe gerek yok" diyerek Arda'nın gönlünü kazandı.



Arda: Benim ihtiyacım olan zaten sevgi...



Lucescu'nun samimi yaklaşımı karşısında adeta çözülen Arda Turan, aklındakileri teker teker sıralamaya, kafasındaki soruları birer birer sormaya başladı. "Benim zaten ihtiyacım olan şey sevgi" diyen Arda Turan ve Lucescu arasında olumlu diyaloglar yaşanırken, yemek bitiminde Arda'nın artık Milli Takım'a dönme kararı alması için hiçbir engel kalmamıştı.

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